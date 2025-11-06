Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un motorista grave tras un accidente en la Avenida Marítima

El conductor, de 40 años, fue trasladado al Hospital Insular con traumatismos graves

Imagen de archivo de ambulancias del SUC en el Hospital Doctor Negrín.

Imagen de archivo de ambulancias del SUC en el Hospital Doctor Negrín. / ANDRÉS CRUZ

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista de 40 años resultó herido de carácter grave tras una colisión con un turismo ocurrida en la tarde de este jueves en la Avenida Marítima, a la altura de El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria.

El siniestro se produjo sobre las 16:07 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta en la que se comunicaba que el ocupante de la motocicleta precisaba asistencia sanitaria urgente.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital avanzado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal atendió al afectado, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado en el mismo punto del accidente, fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias deja atrás el calor sofocante: la Aemet prevé hoy un descenso notable en medianías y zonas altas
  2. La Seguridad Social anuncia sorpresas en la paga extra de Navidad para los pensionistas canarios: será la última vez que cobren su pensión actual
  3. La UD Las Palmas tendrá un hotel de lujo en Las Meleguinas
  4. Hay 'caso Kirian' en la UD Las Palmas: el ovacionado que saltó en el 86' en Gijón y no llegó a la hora en Huesca
  5. Así evita el Puerto de Las Palmas que su aparcamiento sea un camping para caravanas
  6. Cada vez más bajos comerciales convertidos en viviendas: Las Palmas de Gran Canaria triplica en dos años las solicitudes
  7. Felinos africanos en Gran Canaria: la red de cría ilegal de José, el del Buque, que ha destapado la Guardia Civil
  8. Imprudencia extrema en Telde: el salto al Bufadero de La Garita que indigna en redes sociales

Un motorista grave tras un accidente en la Avenida Marítima

Un motorista grave tras un accidente en la Avenida Marítima

Atropellan a una joven en Las Palmas de Gran Canaria

Atropellan a una joven en Las Palmas de Gran Canaria

Dos heridos, entre ellos un menor de 8 años, en el vuelco de un coche en Fuerteventura

Desmantelado un punto de venta de droga en Puerto del Rosario tras denuncias vecinales

Desmantelado un punto de venta de droga en Puerto del Rosario tras denuncias vecinales

Desmantelan punto de venta de drogas en Puerto del Rosario: tres detenidos y un ingreso en prisión

Una anciana de 80 años logra ser rescatada por la Guardia Civil tras un robo frustrado en su casa de Vecindario

Una anciana de 80 años logra ser rescatada por la Guardia Civil tras un robo frustrado en su casa de Vecindario

Tres detenidos tras asaltar la casa de una anciana en Vecindario

Una menor de 14 años cae de un edificio en Gáldar

Una menor de 14 años cae de un edificio en Gáldar
Tracking Pixel Contents