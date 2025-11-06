Un motorista grave tras un accidente en la Avenida Marítima
El conductor, de 40 años, fue trasladado al Hospital Insular con traumatismos graves
Un motorista de 40 años resultó herido de carácter grave tras una colisión con un turismo ocurrida en la tarde de este jueves en la Avenida Marítima, a la altura de El Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria.
El siniestro se produjo sobre las 16:07 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta en la que se comunicaba que el ocupante de la motocicleta precisaba asistencia sanitaria urgente.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital avanzado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal atendió al afectado, que presentaba diversos traumatismos de carácter grave. Tras ser estabilizado en el mismo punto del accidente, fue trasladado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
Agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.
