Detenido tras una persecución temeraria por las calles de Las Palmas de Gran Canaria
El conductor, que carecía de permiso, robó el vehículo en Mogán y embistió quince coches durante la huida
La madrugada del 7 de noviembre, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo a un hombre tras protagonizar una peligrosa persecución por varias calles de la capital. La intervención se inició cuando agentes de la Unidad de Atestados detectaron un vehículo circulando a gran velocidad por la Avenida Primero de Mayo.
Al darle el alto, el conductor ignoró las señales policiales e inició una huida a toda velocidad, recorriendo distintos puntos del municipio, entre ellos la GC-110, El Batán y Vegueta en sentido contrario, realizando maniobras temerarias y colisionando con al menos quince vehículos.
Gracias al apoyo de la Unidad Especial UE-GOIA, el vehículo fue finalmente interceptado en la calle Corregidor Aguirre, en Vegueta. En el momento de la detención, el conductor opuso una fuerte resistencia, por lo que fue reducido utilizando la fuerza mínima necesaria.
Las comprobaciones posteriores revelaron que el coche figuraba como sustraído en el municipio de Mogán y que el detenido no tenía carné de conducir. Además, estaba siendo investigado por un robo con violencia cometido contra una persona extranjera, presuntamente con el mismo vehículo.
Durante el registro del coche, los agentes localizaron más de 3.000 euros en efectivo, un cuchillo de 14 centímetros de hoja y un destornillador. El hombre, que cuenta con numerosos antecedentes penales, fue puesto a disposición de la Policía Nacional, quien instruyó las diligencias judiciales correspondientes.
