La Guardia Civil detiene a un ladrón por varios hurtos en comercios de lujo en el sur de Gran Canaria

La Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán ha conseguido detener a un ladrón vinculado a cinco delitos de hurto cometidos en diferentes comercios de lujo del sur de Gran Canaria.

Durante las últimas semanas, varios establecimientos de una cadena de comercios ubicados en diferentes centros comerciales de Mogán y Santa Lucía de Tirajana venían siendo objeto de hurtos reiterados. Gracias al análisis de grabaciones de videovigilancia, así como a la aportación de fotogramas y denuncias previas por parte de una de las empresas afectada, los investigadores lograron identificar al presunto autor. Además, las declaraciones de varios testigos fueron clave para avanzar en la investigación. Se constató que el detenido cuenta con antecedentes relacionados con hechos similares, lo que puso de relieve su reincidencia en este tipo de delitos.

Los hurtos, perpetrados entre el 25 de agosto y octubre de 2025, afectaron a la empresa, quien presentó denuncias tanto de forma presencial como a través de la plataforma ON-RED (Oficina Nacional de Recogida Electrónica de Denuncias). Entre los objetos sustraídos figuran artículos de lujo de elevado valor, como gafas de sol de reconocidas marcas (Dolce & Gabbana, Versace, Saint Laurent), perfumes exclusivos y diversas piezas de bisutería de alto precio. El valor de los artículos sustraídos en los distintos hurtos registrados se aproxima a los 3.000 euros, según la estimación realizada.

Las diligencias policiales instruidas fueron remitidas al juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana. Este caso pone de manifiesto la gravedad y el impacto socioeconómico de los delitos contra el patrimonio, especialmente cuando existe reincidencia. La Guardia Civil recuerda, además, la responsabilidad penal de quienes adquieren a sabiendas productos sustraídos o actúan como inductores de este tipo de delitos, contribuyendo así a perpetuar el ciclo del hurto profesional.