En estado grave un hombre tras el accidente entre dos motos en Artenara

El afectado sufrió politraumatismos

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Archivo - Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / 1-1-2 CANARIAS - Archivo

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 58 de edad ha resultado herido este sábado de carácter grave tras producirse la colisión de dos motocicletas en la GC-216, en el municipio de Artenara, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:22 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los dos motoristas, y trasladó a uno de ellos al Centro de Salud de Tejeda. Una vez estabilizado, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde ingresó con politraumatismos de carácter grave.

Por su parte, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.

