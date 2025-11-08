Hallan en Canarias un coche robado en Madrid hace cuatro años durante una patrulla policial en Candelaria

Una inspección rutinaria de agentes de la Policía Local de Candelaria llevó a un hallazgo cuanto menos raro: aparacado en la calle y con signos de abandono encontraron un vehículo cuyo robo había sido denunciado en Madrid hace cuatro años.

Un individuo, de nacionalidad española, quedó investigado como presunto autor de un delito de apropiación indebida, después de que presuntamente alquilara un coche en Madrid en el año 2021 y fuera localizado en el sur de Tenerife más de cuatro años después.

Policías locales de Candelaria realizaban un servicio rutinario de vigilancia por la zona de Punta Larga y se percataron de que un Renault Kadjar de color rojo estaba muy sucio y daba la impresión de que hacía mucho tiempo que su propietario no lo movía del lugar.

El turismo se hallaba bien estacionado en un aparcamiento en línea en la calle Mencey Pelicar, muy cerca de la Avenida Marítima, según explicaron las personas consultadas.

Indagación

Como es habitual en estos casos, los agentes municipales anotaron la matrícula y decidieron consultar las bases de datos de vehículos para saber qué ocurría con dicho automóvil.

De esa manera, los funcionarios se enteraron de que el citado Renault figuraba como dado de baja por sustracción desde hacía varios años. Es decir, que o bien había sido sustraído o fue objeto de una apropiación indebida.

Además, descubrieron que el coche era propiedad de una empresa de alquiler de vehículos. En la información que aparecía en la base de datos de Tráfico figuraba que un hombre había alquilado el Renault mencionado en septiembre del 2021.

Denuncia

Cuando se cumplió el plazo y debía devolverlo, el cliente de la empresa de ‘rent a car’ no entregó el vehículo.

Y los representantes de la sociedad propietaria del vehículo presentaron una denuncia por un delito de apropiación indebida en un puesto de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid.

Localización

A partir de ese momento, los policías locales realizaron una batida por la zona para tratar de saber quién podía estar usando el coche. Después de varios intentos sin que tuvieran éxito, los agentes hablaron con alguien que les indicó dónde podía residir el conductor del mencionado vehículo.

Tras tocarle en el portero, el vecino, de 64 años, se asomó por un balcón. Uno de los policías locales le preguntó si le podía dejar las llaves del Kadjar, puesto que alguien le había dado un golpe al coche.

Y el vecino se las entregó. De esa manera, los funcionarios del cuerpo de seguridad tenían la certeza de que dicho varón era quien utilizaba el automóvil.

El paso siguiente de la patrulla de la Policía Local fue la redacción de las diligencias y su remisión a la autoridad competente.