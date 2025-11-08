Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos ladrones estampan un coche robado contra un supermercado tras su segunda fuga en 10 horas en Gran Canaria

Los delincuentes protagonizaron dos persecuciones policiales y fueron atrapados con cocaína, una máscara de Halloween y un pasamontañas en el vehículo

El coche Seat de color blanco interceptado por la Policía Local tras chocar contra un supermercado. / LP/DLP

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria logró detener tras una persecución de alto riesgo en la mañana de este sábado a dos ladrones que conducían un vehículo robado y que, en su intento de huida, estamparon el coche contra el supermercado Spar situado en la confluencia entre las calles Bravo Murillo y Eduardo. Desde la madrugada anterior, los delincuentes estaban siendo buscados por haberse saltado un control policial en Maspalomas pese a los esfuerzos para frenarles.

El coche, un Seat Arona de color blanco, fue avistado apenas 10 horas después en la calle Presidente Alvear de la capital grancanaria. Alertados porque la descripción coincidía con la del vehículo sustraído, uno de los policías locales indicó a los ocupantes que debían estacionarse. Sin embargo, estos hicieron oídos sordos a su petición y emprendieron una abrupta huida en la que casi se llevan por delante al agente.

En ese momento, comenzó una persecución a altas velocidades en dirección sur que causó golpes a tres vehículos que circulaban a la altura del subterráneo de Torre Las Palmas. Los temerarios conductores se saltaron los semáforos en rojo que se encontraron por el camino y tampoco disminuyeron el ritmo pese a la presencia de peatones en la vía.

Objetos incautados a los dos ocupantes del vehículo robado. / LP/DLP

Cuando la unidad policial logró cercar la distancia y situarse a escasos metros de los ladrones, estos decidieron llevar a cabo una arriesgada maniobra que les hizo perder el control del vehículo. La consecuencia fue que el coche se estrelló contra la fachada del supermercado, así como contra el vehículo de los agentes.

El piloto, de nacionalidad española y 28 años de edad, intentó darse a la fuga a pie, pero solo logró llegar hasta la calle Pedro de Vera antes de ser interceptado y frenado por otro coche de la policía. Como comprobaron después los agentes, carece de permiso para conducir.

Sin permiso de conducción

Su acompañante, de nacionalidad española y 32 años de edad, admitió su participación en la segunda persecución cuando fue detenido por los agentes en la calle Eduardo con dirección a Buenos Aires.

En el vehículo guardaban una máscara de Halloween oculta en el maletero, así como un pasamontañas y otras prendas de ropa. Ocultaban bajo el asiento delantero del piloto unos 53 gramos de cocaína, además de distintos elementos para su consumo.

TEMAS

Dos ladrones estampan un coche robado contra un supermercado tras su segunda fuga en 10 horas en Gran Canaria

