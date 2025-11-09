Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra un vehículo estacionado en Las Palmas de Gran Canaria
El coche tenía la ITV y el seguro caducados
Las Palmas de Gran Canaria
Un conductor ebrio y sin carnet ha colisionado contra un vehículo estacionado en la Calle Córdoba de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Local.
De esta manera, los agentes que acudieron al lugar realizaron la correspondiente prueba de alcoholemia al conductor, que dio positivo.
Además, los policías locales comprobaron que el mismo carecía de permiso de conducción, así como que el vehículo tenía la ITV y el seguro caducados.
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Cierran siete playas más del sur de Gran Canaria por el vertido
- Mogán cierra una octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos
- Reactivan el desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores: “No sé a dónde vamos a ir”
- Minerva Alonso: «No vamos a seguir dando el dinero a lo loco para las campañas de promoción de las zonas comerciales abiertas"
- La demolición de una vivienda en el centro de Vecindario ampliará la plaza de San Rafael y la zona peatonal
- Los Gestores Administrativos desmontan la alarma sobre VeriFactu y factura electrónica