Un conductor ebrio y sin carnet colisiona contra un vehículo estacionado en Las Palmas de Gran Canaria

Un conductor ebrio y sin carnet ha colisionado contra un vehículo estacionado en la Calle Córdoba de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Policía Local.

De esta manera, los agentes que acudieron al lugar realizaron la correspondiente prueba de alcoholemia al conductor, que dio positivo.

Además, los policías locales comprobaron que el mismo carecía de permiso de conducción, así como que el vehículo tenía la ITV y el seguro caducados.