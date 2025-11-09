Se da a la fuga tras atropellar a una menor en Gran Canaria

La Policía Local de Santa Lucía instruye diligencias por el atropello ocurrido en la tarde de este viernes en el que resultó herida una menor de edad al ser alcanzada por un vehículo mientras cruzabaun paso de peatones. El conductor, un varón de 49 años, natural de San Bartolomé de Tirajana, se dio a la fuga tras el atropello sin auxiliar a la víctima.

El atropello se produjo cuando una menor de 13 años de edad cruzaba correctamente por un paso de peatones, y el conductor que circulaba con su vehículo sentido sur la alcanza y desplaza varios metros del lugar, haciendo una maniobra de intento de evasión invade el sentido contrario de circulación y continúa su marcha ausentándose del lugar.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local de Santa Lucía de Tirajana que asistieron a la víctima y activaron los recursos sanitarios, siendo trasladada posteriormente al complejo hospitalario Materno Infantil.

La rápida actuación policial, minutos más tarde, permitió la localización e inmovilización inmediata del vehículo fuera del municipio, concretamente, en el Castillo del Romeral, así como la posterior detención del conductor, identificado como JLF a quien se le instruyeron Diligencias por presuntos delitos de Lesiones Graves (Imprudencia), delito Contra la Seguridad Vial (ausentarse del lugar del accidente) y otro delito Contra la Seguridad vial (conducción temeraria), quien carece de permiso de conducción de la clase B y cuenta con antecedentes penales por diversos hechos delictivos.

Asimismo, se ha podido comprobar que el detenido ya había estado implicado en otro accidente de tráfico anterior, en el que igualmente abandonó el lugar sin auxiliar ni identificarse.

La Unidad de Atestados de la Policía Local de Santa Lucía se hizo cargo de la instrucción de las diligencias, donde se aporta la grabación de una de las cámaras de seguridad de un autobús de trasporte municipal de viajeros que recoge la secuencia del accidente.

Fuentes de la investigación lamentan lo sucedido y recuerdan la importancia de respetar las normas de tráfico, así como la colaboración ciudadana.