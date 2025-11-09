Detenido un varón por vender cocaína en la zona de Las Alcaravaneras de Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Local le incautó varios envoltorios de cocaína y dinero en efectivo
Las Palmas de Gran Canaria
La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha procedido este domingo a la detención de un varón que fue pillado vendiendo cocaína en la zona de Las Alcaravaneras.
Así lo ha informado el cuerpo policial capitalino, que agrega que la actuación fue llevada a cabo por agentes de la UE-GOIA, quienes realizaron un seguimiento discreto en la zona y observaron una transacción de droga.
De esta manera, procedieron a la interceptación del individuo, al que se le incautaron varios envoltorios de cocaína y dinero en efectivo, por lo que fue detenido por un presunto tráfico de sustancias estupefacientes.
Por su parte, los policías locales se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.
