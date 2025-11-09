Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido un varón por vender cocaína en la zona de Las Alcaravaneras de Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local le incautó varios envoltorios de cocaína y dinero en efectivo

Imagen de archivo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha procedido este domingo a la detención de un varón que fue pillado vendiendo cocaína en la zona de Las Alcaravaneras.

Así lo ha informado el cuerpo policial capitalino, que agrega que la actuación fue llevada a cabo por agentes de la UE-GOIA, quienes realizaron un seguimiento discreto en la zona y observaron una transacción de droga.

De esta manera, procedieron a la interceptación del individuo, al que se le incautaron varios envoltorios de cocaína y dinero en efectivo, por lo que fue detenido por un presunto tráfico de sustancias estupefacientes.

Por su parte, los policías locales se hicieron cargo de instruir las diligencias correspondientes.

