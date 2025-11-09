Un motorista fallece tras caer por una ladera en Telde

Un motorista falleció este sábado en el municipio de Telde tras precipitarse por una ladera. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió la alterta sobre las 19:16 horas por el siniestro ocurrido en la calle Arolas.

Al lugar se desplazaron los recursos de emergencia necesarios. Los efectivos de Bomberos facilitaron el acceso hasta el lugar en el que se encontraba el afectado y colaboraron con el resto de los recursos. El personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al motorista, pero solo pudo confirmar su fallecimiento debido a las graves lesiones que presentaba.

La Policía Local de Telde realizó el atestado correspondiente y agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria intervinieron también en el dispositivo.