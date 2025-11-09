Rescatadas tres personas en apuros que estaban agarradas a una boya en La Palma
Las dos mujeres sufrieron hipotermia, y una de ellas además un traumatismo, mientras que el hombre resultó ileso
Los recursos de emergencias han rescatado en las horas centrales de este domingo a tres personas que se encontraban en apuros en el mar y que estaban agarradas a una boya en la zona de la Playa de Bajamar, dentro del municipio de Breña Alta (La Palma).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudieron una embarcación de Salvamento Marítimo, que rescataron a dos mujeres; y Bomberos de La Palma, que hicieron lo propio con un varón.
En este sentido, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los afectados, entre ellos una mujer de 86 años con hipotermia y un traumatismo en hombro de carácter moderado, y otra mujer de 51 años que sufrió una hipotermia de carácter moderado, siendo ambas trasladadas en ambulancia al Hospital General de La Palma. Mientras, el hombre resultó ileso.
Por su parte, Policía Portuaria, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil intervinieron en el dispositivo de emergencias desplegado.
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Tres días para saborear el mundo, bailar al ritmo de la música y leer
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
- Cierran siete playas más del sur de Gran Canaria por el vertido
- Mogán cierra una octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos
- Reactivan el desahucio de una familia de Ingenio con seis hijos menores: “No sé a dónde vamos a ir”
- Minerva Alonso: «No vamos a seguir dando el dinero a lo loco para las campañas de promoción de las zonas comerciales abiertas"
- La demolición de una vivienda en el centro de Vecindario ampliará la plaza de San Rafael y la zona peatonal
- Los Gestores Administrativos desmontan la alarma sobre VeriFactu y factura electrónica