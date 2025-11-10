Herido un hombre tras caer con su coche ocho metros por un terraplén en Gran Canaria

Un hombre de 50 años ha resultado herido de carácter moderado tras precipitarse con su vehículo ocho metros por un terraplén en la GC-305, punto kilométrico 2, en el municipio de Firgas.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo pasadas las 16:30 horas.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria liberaron al conductor del turismo siniestrado, mientras que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) realizó la asistencia sanitaria y lo trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. El afectado presentaba diversas contusiones y erosiones de carácter moderado.

Bomberos voluntarios de Firgas y efectivos de Protección Civil colaboraron con los recursos desplazados y la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.