Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un hombre tras caer con su coche ocho metros por un terraplén en Gran Canaria

El afectado sufrió diversas contusiones y erosiones de carácter moderado

Archivo - Cecoes 112

Archivo - Cecoes 112 / CECOES 112 - Archivo

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 50 años ha resultado herido de carácter moderado tras precipitarse con su vehículo ocho metros por un terraplén en la GC-305, punto kilométrico 2, en el municipio de Firgas.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo pasadas las 16:30 horas.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria liberaron al conductor del turismo siniestrado, mientras que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) realizó la asistencia sanitaria y lo trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. El afectado presentaba diversas contusiones y erosiones de carácter moderado.

Bomberos voluntarios de Firgas y efectivos de Protección Civil colaboraron con los recursos desplazados y la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Con las bicis al parque, no al portal de mi madre': vecinos del Barranquillo Don Zolio protestan por el carril bici
  2. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  3. Mogán cierra una octava playa, la de El Perchel, ante la aparición de residuos
  4. Minerva Alonso: «No vamos a seguir dando el dinero a lo loco para las campañas de promoción de las zonas comerciales abiertas"
  5. La sangre del héroe Mika y el bisturí de Fuster elevan a la UD Las Palmas (3-1)
  6. Se da a la fuga tras atropellar a una menor en Gran Canaria
  7. Los Gestores Administrativos desmontan la alarma sobre VeriFactu y factura electrónica
  8. Recuerdos de una época dorada: Los mitos de la UD Las Palmas de los 60 y 70, al descubierto en 'Conexión Vintage'

La Policía Local de Arrecife incauta más de 500 falsificaciones destinadas a la venta en mercadillos

La Policía Local de Arrecife incauta más de 500 falsificaciones destinadas a la venta en mercadillos

Detenidos dos empresarios en Fuerteventura por explotar a trabajadores sin contrato ni descanso

Detenidos dos empresarios en Fuerteventura por explotar a trabajadores sin contrato ni descanso

Herido un hombre tras caer con su coche ocho metros por un terraplén en Gran Canaria

Herido un hombre tras caer con su coche ocho metros por un terraplén en Gran Canaria

Carrera ilegal en Lanzarote: La Guardia Civil investiga a dos jóvenes por conducción temeraria

Carrera ilegal en Lanzarote: La Guardia Civil investiga a dos jóvenes por conducción temeraria

Cuatro heridos al ser arrastrados por un golpe de mar en una playa de Lanzarote

"Me lancé sin pensarlo": el héroe del mar en Puerto de la Cruz que salvó a tres turistas en Tenerife

"Me lancé sin pensarlo": el héroe del mar en Puerto de la Cruz que salvó a tres turistas en Tenerife

Rescatadas tres personas en apuros que estaban agarradas a una boya en La Palma

Rescatadas tres personas en apuros que estaban agarradas a una boya en La Palma

Vacaciones trágicas en Canarias: la mujer fallecida tras ser arrastrada por el mar llegó a Tenerife en crucero por la mañana

Vacaciones trágicas en Canarias: la mujer fallecida tras ser arrastrada por el mar llegó a Tenerife en crucero por la mañana
Tracking Pixel Contents