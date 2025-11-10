Herido un hombre tras caer con su coche ocho metros por un terraplén en Gran Canaria
El afectado sufrió diversas contusiones y erosiones de carácter moderado
Un hombre de 50 años ha resultado herido de carácter moderado tras precipitarse con su vehículo ocho metros por un terraplén en la GC-305, punto kilométrico 2, en el municipio de Firgas.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo pasadas las 16:30 horas.
Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria liberaron al conductor del turismo siniestrado, mientras que el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) realizó la asistencia sanitaria y lo trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. El afectado presentaba diversas contusiones y erosiones de carácter moderado.
Bomberos voluntarios de Firgas y efectivos de Protección Civil colaboraron con los recursos desplazados y la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.
