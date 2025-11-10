Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Heridos tres hombres al ser arrastrados por un golpe de mar en una playa de Lanzarote

Los afectados son de origen francés y catalán

Una de las personas heridas.

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Tres hombres han resultado heridos de carácter moderado tras ser arrastrados por un golpe de mar en una playa de Lanzarote, de donde tuvieron que ser rescatados al quedar en una zona de difícil acceso a mediodía de este lunes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Lanzarote tuvieron que desplazarse hasta el lugar del suceso, la playa de Los Charcones del municipio de Yaiza, para auxiliar a los heridos, se detalla en un comunicado del 112.

Y añade que fueron asistidos por personal del Servicio de Urgencias Canario, que diagnosticó a dos de ellos, uno de 43 años y otro de 25, policontusiones de carácter moderado, y al tercero, de 23 años, erosiones leves.

Por lo cual el último fue llevado al Centro de Salud de Playa Blanca, mientras los otros dos fueron trasladados al hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife de Lanzarote.

No corren peligro

Además, según informa Enrique Espinosa, gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, una chica catalana también fue trasladada al centro de salud y está a la espera de ir al hospital. Se trata de dos parejas, una francesa y otra catalana. Por suerte, añade que pudieron salir por sus propios medios y no corren peligro.

Noticias relacionadas y más

Los equipos de emergencia atendiendo a uno de los afectados.

El suceso, registrado cerca de las doce del mediodía, movilizó además a agentes de la Policía Local que instruyeron las correspondientes diligencias, añade la nota.

