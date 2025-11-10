Incendio en un palmeral de Mogán
Los servicios de emergencia trabajan para controlar las llamas y que no afecten a viviendas cercanas
Los servicios de emergencia actúan este jueves por la tarde en el incendio de un palmeral en Anfi Tauro, Mogán. El fuego se originó, por causas que se desconocen, sobre las 19.20 horas en la avenida Canarias y numerosas llamadas de alerta pusieron en aviso al Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
Las llamas afectan a varias palmeras ubicadas en las proximidades de una vivienda aunque, en el momento de escribir estas líneas, no hay inmuebles afectados por el incendio.
En la zona, para controlar las llamas, trabajan efectivos de Protección Civil de Mogán, Policía Local, Guardia Civil y Bomberos del Consorcio de Emergencias del parque de Puerto Rico.
[HABRÁ AMPLIACIÓN]
