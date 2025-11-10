Investigan a dos jóvenes por conducción temeraria tras una carrera ilegal en Lanzarote

La Guardia Civil investiga a dos jóvenes de 26 y 30 años en Lanzarote por un delito de conducción temeraria en la carretera LZ-42, entre Guatiza y Mala, donde según una grabación difundida en redes sociales se llevó a cabo una carrera ilegal entre dos vehículos.

En la carrera, de la que tuvo conocimiento el pasado 20 de octubre el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) de Arrecife, se producía "una peligrosa maniobra de adelantamiento, con el evidente peligro para el resto de los usuarios de la vía, afectando su conducta claramente a la seguridad vial", ha indicado este lunes el instituto armado en un comunicado.

Tras el análisis de las imágenes difundidas, el equipo de la Guardia Civil inició una investigación para identificar a los conductores de los vehículos, dos varones de 26 y 30 años, el lugar y el momento de la comisión de los hechos.

Carretera LZ-42

La carrera se realizó el pasado 19 de octubre en el kilómetro 5,000 de la carretera LZ-42, en el término municipal de Haría "cuando dos vehículos se encontraban situados en paralelo ocupando ambos carriles de circulación de la vía que une la población de Guatiza con Mala que se encuentra limitada a 50 kilómetros por hora", detalla la nota de la Guardia Civil.

Los vehículos iniciaron una carrera durante la cual "ambos vehículos tienen que realizar una brusca maniobra invadiendo y utilizando el carril reservado al sentido contrario, para evitar colisionar con otro vehículo que circulaba en el mismo sentido de circulación de la carrera y por delante de la misma, poniendo en grave riesgo a su conductor".

Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife.

Penas

El instituto armado ha recordado que el artículo 380 del Código Penal castiga a las personas que conduzcan un vehículo o ciclomotor de forma temeraria, es decir, poniendo en peligro de la vida o la integridad física de otras personas y recoge penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.