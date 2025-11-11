Una conductora pierde el control de su coche y atropella a cuatro personas en el sur de Gran Canaria
La mujer sufrió un despiste y chocó contra una terraza sin dejar heridos graves
Una conductora ha perdido el control de su vehículo este martes, 11 de noviembre, y ha atropellado a cuatro personas en el sur de Gran Canaria tras chocar contra la terraza de un local.
Los hechos ocurrieron sobre las 15:00 horas en la Cafetería Arosa de la calle Partera Leonorita, en San Fernando. En el momento del aviso, el 112 activó los recursos de emergencias necesarios.
Los sanitarios tuvieron que asistir a cinco personas, entre ellas la propia conductora. Todos ellos sufrieron heridas de carácter leve.
En concreto, en el dispositivo desplegado participaron dos ambulancias de soporte vital básico. Además, se informó a Policía Local y Nacional.
Afectados
Entre las personas afectadas se encuentran una mujer embarazada, de 31 años, que sufrió erosiones pero fue trasladada al Hospital Materno Infantil por prevención. Otra mujer de 73 años, con heridas leves. Fue evacuada al Hospital San Roque Meloneras; y un hombre de 20 años, con lesiones leves.
Las otras dos personas afectadas son la madre de la gestante, que resultó ilesa, y la conductora, que rechazó ser trasladada a un centro hospitalario.
- Con las bicis al parque, no al portal de mi madre': vecinos del Barranquillo Don Zolio protestan por el carril bici
- La Minilla de oro: el nuevo barrio más rico de Canarias
- La Aemet alerta de que la borrasca Claudia amenaza a Canarias con lluvias torrenciales y rachas de viento de más de 80 km/h
- Boda futbolera de Héctor Ramírez: 'sí quiero' en Teror, 300 invitados, Armonía Show y la bandera de la UD Las Palmas
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- Se da a la fuga tras atropellar a una menor en Gran Canaria
- Boda de Héctor Ramírez, presidente del Tamaraceite y hermano de Miguel Ángel Ramírez
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria