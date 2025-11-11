Una conductora pierde el control de su coche y atropella a cuatro personas en el sur de Gran Canaria

Una conductora ha perdido el control de su vehículo este martes, 11 de noviembre, y ha atropellado a cuatro personas en el sur de Gran Canaria tras chocar contra la terraza de un local.

Los hechos ocurrieron sobre las 15:00 horas en la Cafetería Arosa de la calle Partera Leonorita, en San Fernando. En el momento del aviso, el 112 activó los recursos de emergencias necesarios.

Los sanitarios tuvieron que asistir a cinco personas, entre ellas la propia conductora. Todos ellos sufrieron heridas de carácter leve.

En concreto, en el dispositivo desplegado participaron dos ambulancias de soporte vital básico. Además, se informó a Policía Local y Nacional.

Afectados

Entre las personas afectadas se encuentran una mujer embarazada, de 31 años, que sufrió erosiones pero fue trasladada al Hospital Materno Infantil por prevención. Otra mujer de 73 años, con heridas leves. Fue evacuada al Hospital San Roque Meloneras; y un hombre de 20 años, con lesiones leves.

Las otras dos personas afectadas son la madre de la gestante, que resultó ilesa, y la conductora, que rechazó ser trasladada a un centro hospitalario.