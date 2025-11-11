Detienen a un hombre en el sur de Gran Canaria por posesión de marihuana, hachís y cocaína en un coche de alquiler
Las drogas fueron encontradas en el lado izquierdo del vehículo
Agentes de la Policía Local de Mogán detuvieron en Puerto Rico a un hombre al interceptarlo en un vehículo de alquiler con tres bolsas de marihuana (11 gramos), dos piezas de hachís (6,3 gramos) y 18 envoltorios termosellados de cocaína (8,10 gramos).
Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del 31 de octubre en la avenida Tomás Roca Bosch, en el núcleo turístico de Puerto Rico. Tres agentes de paisano reconocieron a dos hombres que ya habían sido relacionados en actuaciones previas por posesión de estupefacientes, uno en el interior de un vehículo y otro justo al lado de este.
La actitud sospechosa del conductor, que salió por el lado del copiloto, y al percatarse de la presencia policial, lanzó las llaves del coche a varios metros de distancia, motivó la intervención de los agentes.
El hombre que se encontraba en el exterior del vehículo, aunque nervioso y evasivo con los agentes, no portaba sustancia alguna. Sin embargo, tras realizar el registro del vehículo, encontraron las drogas mencionadas junto a la puerta izquierda delantera y en uno de los compartimentos. También hallaron el contrato del alquiler del vehículo. Por lo tanto, procedieron a detener al conductor por un presunto delito contra la salud pública, trasladándolo primero a la comisaría para tramitar las diligencias, y posteriormente al Puesto Principal de la Guardia Civil en Puerto Rico.
El vehículo fue llevado al depósito municipal para realizar otro registro exhaustivo por la Unidad Canina de la Policía Local, con el fin de verificar si habían más sustancias.
