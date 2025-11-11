La Guardia Civil de Vecindario detiene a una persona por un delito de agresión sexual y coacciones

La Guardia Civil de Vecindario ha procedido a la detención de un presunto agresor, un vecino de 63 años de edad, como supuesto autor de un delito de agresión sexual y otro de coacciones. El suceso, tuvo lugar sobre finales de octubre de 2025 en un domicilio ubicado en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, Las Palmas (España).

Según el relato de la víctima, quien mantenía un contrato de arrendamiento con su agresor, los hechos incluyen tocamientos no consentidos de índole sexual, incluso la víctima fue obligada a mantener relaciones sexuales plenas bajo coacción y amenazas de “echarla del domicilio” si no accedía a sus pretensiones.

El uso de la amenaza para obligar a mantener relaciones sexuales plenas no solo constituye agresión sexual, sino que demuestra un patrón de dominación que deja profundas y duraderas secuelas psicológicas en la persona afectada.

Se han instruido las diligencias policiales, las cuales son remitidas junto con el detenido al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana.