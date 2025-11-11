Asalto en una vivienda del sur de Gran Canaria: varios ladrones roban joyas valoradas en 30.000 euros

Los moradores de una vivienda situada en San Bartolomé de Tirajana sufrieron la madrugada del sábado un asalto por parte de, al menos, un ladrón que accedió al domicilio a través del balcón y se hizo con joyas valoradas en 30.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar en la segunda planta de un inmueble ubicado en la calle Los Dragos, en la zona de San Agustín. La Policía Nacional recibió, al filo de las 03.20 horas, el aviso de que uno o varios autores habían entrado a una vivienda a través de la terraza. En el dormitorio se encontraban los propietarios, que no sufrieron ningún daño, según la información a la que ha tenido acceso LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas.

Los autores del presunto robo —en el momento de escribir este artículo se desconocía todavía el número de personas que participó en el asalto y las identidades— entraron en una de las habitaciones y se llevaron, afirman las fuentes consultadas por este diario, once joyas valoradas entre 25.000 y 30.000 euros. Luego huyeron a la carrera.

Los dueños del apartamento todavía no han denunciado los hechos, y tras ese primer aviso del robo no dieron más información de lo ocurrido a los agentes. La Policía Nacional trata de dar luz a lo ocurrido y localizar tanto al autor o autores del asalto como las joyas sustraídas.

Hace solo una semana, un restaurante situado en la zona alta de Maspalomas fue objeto de un alunizaje. Los ladrones accedieron al local tras estrellar un coche contra la puerta principal para llevarse la máquina tragaperras. Una vez dentro del establecimiento, forzaron la máquina recreativa para hacerse con el dinero. La Policía Nacional investiga también los hechos e intenta identificar y dar con los aluniceros.