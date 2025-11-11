Rescatado un hombre que sufrió una caída en una zona de rocas de Lanzarote
Los hechos han ocurrido en Playa Mujeres
El helicóptero del GES ha rescatado sobre las 14:00 horas de este martes a un hombre alemán de 27 años que sufrió una caída en una zona de rocas y de difícil acceso de Playa Mujeres, dentro del municipio de Yaiza (Lanzarote).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el recurso aéreo accedió hasta la zona y los rescatadores izaron al afectado a la aeronave para evacuarlo hasta el Aeropuerto de Lanzarote.
Allí esperaba una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió al varón de un traumatismo en la cadera de carácter moderado y lo trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Por su parte, la Policía Local se encargó de las diligencias y los bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios colaboraron con los recursos desplazados.
- Con las bicis al parque, no al portal de mi madre': vecinos del Barranquillo Don Zolio protestan por el carril bici
- La Minilla de oro: el nuevo barrio más rico de Canarias
- La Aemet alerta de que la borrasca Claudia amenaza a Canarias con lluvias torrenciales y rachas de viento de más de 80 km/h
- Boda futbolera de Héctor Ramírez: 'sí quiero' en Teror, 300 invitados, Armonía Show y la bandera de la UD Las Palmas
- Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
- Se da a la fuga tras atropellar a una menor en Gran Canaria
- Boda de Héctor Ramírez, presidente del Tamaraceite y hermano de Miguel Ángel Ramírez
- Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria