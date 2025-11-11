Rescatado un hombre que sufrió una caída en una zona de rocas de Lanzarote

El helicóptero del GES ha rescatado sobre las 14:00 horas de este martes a un hombre alemán de 27 años que sufrió una caída en una zona de rocas y de difícil acceso de Playa Mujeres, dentro del municipio de Yaiza (Lanzarote).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el recurso aéreo accedió hasta la zona y los rescatadores izaron al afectado a la aeronave para evacuarlo hasta el Aeropuerto de Lanzarote.

Allí esperaba una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal asistió al varón de un traumatismo en la cadera de carácter moderado y lo trasladó al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, la Policía Local se encargó de las diligencias y los bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios colaboraron con los recursos desplazados.