Dos hombres dan una paliza a una pareja en Gran Canaria para saldar una deuda

Una deuda económica fue el motivo que desencadenó una paliza a una pareja en el sureste de Gran Canaria. Una de las víctimas, que sufrió las lesiones más graves, tuvo que ser operada de urgencia por una fractura en la mandíbula. La Guardia Civil investiga a los dos presuntos atacantes.

Todo ocurrió a finales de octubre. Los autores y los afectados se encontraron en una calle de Vecindario, lo que desencadenó, en primer lugar, una discusión derivada de una supuesta deuda que le reclamaban a la pareja del herido más grave. Según los testimonios recabados y la denuncia presentada, la disputa empeoró y terminó en una agresión.

Uno de los implicados propinó un primer puñetazo en el rostro de la víctima que, al caer al suelo, recibió un segundo golpe que la causó la rotura de la mandíbula. Debido a la gravedad de la lesión, la víctima tuvo que ser trasladada e ingresada en el Hospital Insular de Gran Canaria, donde fue intervenida quirúrgicamente. La documentación médica aportada confirma el diagnóstico de fractura mandibular y refleja la magnitud del daño físico ocasionado.

Durante el incidente, la pareja de la víctima intentó intervenir para separar a todos los individuos, momento en el cual un segundo agresor la empujó y provocó su caída sobre el bordillo. La mujer resultó con diversas lesiones, entre ellas una contusión en el codo izquierdo, un hematoma en el brazo derecho y dolor lumbar postraumático.

Tras recibir la denuncia, la Guardia Civil de Vecindario puso en marcha una investigación para esclarecer los hechos y dar con los autores. Gracias a la declaración de testigos y al visionado de cámaras, los agentes identificaron a los otros dos implicados, viejos conocidos de los agentes debido al amplio historial delictivo que acumulan.

El principal agresor, informa la Guardia Civil, cuenta con un extenso historial policial y judicial con múltiples antecedentes por diversos hechos, algunos similares, cometidos durante más de dos décadas. El segundo implicado, inicialmente vinculado al caso por un delito leve de lesiones, también posee numerosos antecedentes y ha sido objeto de varias infracciones administrativas.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario han sido entregadas al juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas) que investiga a los dos hombres por un presunto delito de lesiones.