Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde un coche en la Avenida Escaleritas y acaba chocando con una guagua y un edificio

El conductor, de 71 años, fue atendido por los servicios sanitarios debido a una crisis de ansiedad tras el suceso

Arde un coche en la avenida Escaleritas y acaba chocando con una guagua

Arde un coche en la avenida Escaleritas y acaba chocando con una guagua

La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Un coche comenzó a arder mientras circulaba durante la tarde del jueves por la Avenida Marítima. Al darse cuenta del fuego, el conductor se bajó del vehículo asustado y se alejó de la zona, olvidando poner el freno de mano.

Según las primeras presunciones, el calor habría fundido parte del sistema del vehículo y este empezó a desplazarse hacia atrás. El coche terminó chocando entre una guagua que se encontraba en el lugar y la fachada de un edificio.

El conductor, un hombre de 71 años, fue atendido por los servicios sanitarios debido a una crisis de ansiedad tras el incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
  2. Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
  3. La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos
  4. La AEMET confirma hasta qué hora estarán activos hoy los avisos por la borrasca Claudia
  5. Adiós a las piscifactorías de Melenara: Aquanaria tiene previsto desmantelar las jaulas antes de 2029
  6. Cinco barrios de Las Palmas de Gran Canaria con rehabilitaciones pendientes siguen sin proyecto
  7. Las Palmas de Gran Canaria reordena el carril bici del Barranquillo Don Zoilo tras las quejas
  8. La borrasca Claudia en Gran Canaria en imágenes: así han quedado los puntos más afectados

Arde un coche en la Avenida Escaleritas y acaba chocando con una guagua y un edificio

Arde un coche en la Avenida Escaleritas y acaba chocando con una guagua y un edificio

Acosan, obligan a fumar y abofetean a un menor en el sur de Gran Canaria: «¿Qué soy yo? El puto amo y el jefe»

Acosan, obligan a fumar y abofetean a un menor en el sur de Gran Canaria: «¿Qué soy yo? El puto amo y el jefe»

La Guardia Civil investiga a un menor por tráfico de drogas en Vecindario

La Guardia Civil investiga a un menor por tráfico de drogas en Vecindario

Desarticulada una red que traficaba con menores tutelados en centros de Canarias con destino a Francia

Dos hombres dan una paliza a una pareja en Gran Canaria para saldar una deuda

Dos hombres dan una paliza a una pareja en Gran Canaria para saldar una deuda

Una conductora pierde el control de su coche y atropella a cuatro personas en el sur de Gran Canaria

Una conductora pierde el control de su coche y atropella a cuatro personas en el sur de Gran Canaria

Rescatado un hombre que sufrió una caída en una zona de rocas de Lanzarote

Rescatado un hombre que sufrió una caída en una zona de rocas de Lanzarote

La Guardia Civil de Vecindario detiene a una persona por un delito de agresión sexual y coacciones

La Guardia Civil de Vecindario detiene a una persona por un delito de agresión sexual y coacciones
Tracking Pixel Contents