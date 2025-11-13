Arde un coche en la Avenida Escaleritas y acaba chocando con una guagua y un edificio

Un coche comenzó a arder mientras circulaba durante la tarde del jueves por la Avenida Marítima. Al darse cuenta del fuego, el conductor se bajó del vehículo asustado y se alejó de la zona, olvidando poner el freno de mano.

Según las primeras presunciones, el calor habría fundido parte del sistema del vehículo y este empezó a desplazarse hacia atrás. El coche terminó chocando entre una guagua que se encontraba en el lugar y la fachada de un edificio.

El conductor, un hombre de 71 años, fue atendido por los servicios sanitarios debido a una crisis de ansiedad tras el incidente.