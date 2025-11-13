La Guardia Civil investiga a un menor por tráfico de drogas en Vecindario

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, a través de la Compañía de Vecindario, ha investigado a un menor de edad por su presunta implicación en un delito contra la salud pública, relacionado con el tráfico de drogas al menudeo en el núcleo urbano de Santa Lucía de Tirajana.

La investigación se inició el pasado 23 de octubre de 2025 en Vecindario, tras un aviso recibido por la Central de Control de la Guardia Civil sobre un posible altercado entre dos varones en un parque de la localidad. Cuando la patrulla llegó al lugar, los implicados ya se habían marchado. No obstante, un testigo señaló que uno de ellos había ocultado un objeto en las inmediaciones.

Durante la inspección de la zona, los agentes localizaron un cuchillo de grandes dimensiones y varias dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su distribución.

Cuchuillo incautado por agentes de la Guardia Civil. / La Provincia

Con los datos aportados por los testigos, los guardias civiles establecieron un dispositivo de búsqueda y localizaron a un joven escondido bajo un vehículo, en evidente estado de nerviosismo.

De forma espontánea, el menor manifestó que la droga le había sido entregada por otra persona para su venta, indicando además que este individuo portaba un “cuchillo grande” y que el valor de la mercancía ascendía a unos “doscientos ochenta euros en droga”. También reconoció haber ocultado la sustancia en el parque por temor a ser descubierto.

Este caso pone de manifiesto la estrategia de ciertas organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, que recurren a menores de edad para eludir la acción policial y continuar con sus actividades ilícitas.

La actuación de la Guardia Civil permitió la intervención de 2,54 gramos de cocaína o anfetamina (conocida como Tussi), 19,10 gramos de hachís y un cuchillo cebollero con una hoja de unos 14 centímetros. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Las Palmas.

La relación entre el tráfico de drogas y la tenencia de armas, como el cuchillo intervenido, evidencia la violencia inherente a este tipo de delitos. La Guardia Civil insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para detectar y combatir estas conductas, facilitando el inicio de investigaciones que permitan esclarecer los hechos y desmantelar los puntos de venta de droga.s puntos de venta