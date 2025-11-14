Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El choque entre dos guaguas provoca un importante atasco en Juan XXIII y varios heridos

Dos heridos son de origen extranjero que se encontraban dentro de una de las guaguas

Manolo Ojeda

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Un accidente entre una guagua municipal y otra de Global registrado en la mañana de este viernes ha generado un importante atasco en la zona de Juan XXIII, en Las Palmas de Gran Canaria. El siniestro ocurrió cuando la guagua municipal, que avanzaba por la avenida, intentó incorporarse al carril paralelo, produciéndose la colisión entre ambos vehículos.

Como consecuencia del impacto, dos pasajeros extranjeros resultaron heridos leves tras caerles cristales encima. Los servicios de emergencia se desplazaron a la zona para su valoración, mientras que el tráfico permaneció muy condicionado debido a la congestión generada en horas de gran afluencia. Las autoridades trabajan en la normalización de la circulación.

Accidente con dos guaguas implicadas en Las Palmas / LP/DLP

El incidente se produjo en plena hora punta, lo que agravó las retenciones en toda la zona, afectando a la circulación en la Avenida de Canarias y vías adyacentes. Operarios municipales y agentes de la Policía Local trabajan en la retirada de los vehículos y en la regulación del tráfico para restablecer la normalidad lo antes posible.

