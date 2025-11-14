Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un conductor resulta ileso tras quedar atrapado en su vehículo al caerle un roca en Gran Canaria

El afectado tuvo que ser sacado del coche por los bomberos

Una piedra de grandes dimensiones cae sobre un vehículo en Gran Canaria

Una piedra de grandes dimensiones cae sobre un vehículo en Gran Canaria

La Provincia

Y. R.

Las Palmas de Gran Canaria

Una roca de grandes dimensiones cayó en la mañana de este viernes, 14 de noviembre, sobre un vehículo que circulaba por la GC-500, en Puerto Rico.

Según informan fuentes de Bomberos de Gran Canaria, el accidente tuvo lugar cerca de la Playa de Amadores, por debajo del Hotel Riu.

Aunque el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo, resultó ileso.

Los efectivos de bomberos limpiando la vía.

Los efectivos de bomberos limpiando la vía. / LP/DLP

En concreto, en esta intervención participaron seis efectivos del Parque de Bomberos de Puerto Rico, un cabo y cinco bomberos, quienes sacaron al conductor del vehículo, donde había quedado atrapado, y aseguraron la zona y limpiaron la vía.

Revisión con dron

Además, se avisó al 112 para que activaran al técnico municipal que va a realizar una revisión con dron en la zona a modo de seguridad, para comprobar si hay alguna otra piedra que pueda estar en riesgo de caer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo la llegada de la borrasca Claudia a Canarias: lluvias, viento y alertas activadas
  2. Así amanece Canarias con la borrasca Claudia: hasta 66,4 litros en San Bartolomé de Tirajana
  3. La borrasca Claudia golpea Gran Canaria con lluvias, desprendimientos y caídas de árboles, pero sin heridos
  4. La Guardia Civil revisa las guanteras de los conductores canarios y las multas crecen: sanciones entre 601 y 3.005 euros
  5. Canarias logra las guaguas gratis durante todo 2026
  6. La AEMET confirma hasta qué hora estarán activos hoy los avisos por la borrasca Claudia
  7. Dos hombres dan una paliza a una pareja en Gran Canaria para saldar una deuda
  8. Adiós a un siglo de historia: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria confirma el cierre de la panadería Miguel Díaz

Un conductor resulta ileso tras quedar atrapado en su vehículo al caerle un roca en Gran Canaria

El choque entre dos guaguas provoca un importante atasco en Juan XXIII y varios heridos

El choque entre dos guaguas provoca un importante atasco en Juan XXIII y varios heridos

Acosan, obligan a fumar y abofetean a un menor en el sur de Gran Canaria: «¿Qué soy yo? El puto amo y el jefe»

Acosan, obligan a fumar y abofetean a un menor en el sur de Gran Canaria: «¿Qué soy yo? El puto amo y el jefe»

Arde un coche en la Avenida Escaleritas y acaba chocando con una guagua y un edificio

Arde un coche en la Avenida Escaleritas y acaba chocando con una guagua y un edificio

La Guardia Civil investiga a un menor por tráfico de drogas en Vecindario

La Guardia Civil investiga a un menor por tráfico de drogas en Vecindario

Desarticulada una red que traficaba con menores tutelados en centros de Canarias con destino a Francia

Dos hombres dan una paliza a una pareja en Gran Canaria para saldar una deuda

Dos hombres dan una paliza a una pareja en Gran Canaria para saldar una deuda

Una conductora pierde el control de su coche y atropella a cuatro personas en el sur de Gran Canaria

Una conductora pierde el control de su coche y atropella a cuatro personas en el sur de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents