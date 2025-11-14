Un conductor resulta ileso tras quedar atrapado en su vehículo al caerle un roca en Gran Canaria
El afectado tuvo que ser sacado del coche por los bomberos
Una roca de grandes dimensiones cayó en la mañana de este viernes, 14 de noviembre, sobre un vehículo que circulaba por la GC-500, en Puerto Rico.
Según informan fuentes de Bomberos de Gran Canaria, el accidente tuvo lugar cerca de la Playa de Amadores, por debajo del Hotel Riu.
Aunque el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo, resultó ileso.
En concreto, en esta intervención participaron seis efectivos del Parque de Bomberos de Puerto Rico, un cabo y cinco bomberos, quienes sacaron al conductor del vehículo, donde había quedado atrapado, y aseguraron la zona y limpiaron la vía.
Revisión con dron
Además, se avisó al 112 para que activaran al técnico municipal que va a realizar una revisión con dron en la zona a modo de seguridad, para comprobar si hay alguna otra piedra que pueda estar en riesgo de caer.
