El vuelco de un vehículo en la GC-1 genera fuertes retenciones

El vuelco de un turismo en la GC-1, a la altura de Las Remudas, está generando fuertes retenciones este viernes. Según informa el 112, el accidente se ha producido en dirección sur y el vehículo ya habría sido retirado.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos de Emergencias de Gran Canaria y la Guardia Civil. Diferentes usuarios confirman que las colas están llegando hasta Las Palmas de Gran Canaria.

El 112 pide precaución a los conductores.