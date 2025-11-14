El vuelco de un vehículo en la GC-1 genera fuertes retenciones
El 112 pide precaución a los conductores
El vuelco de un turismo en la GC-1, a la altura de Las Remudas, está generando fuertes retenciones este viernes. Según informa el 112, el accidente se ha producido en dirección sur y el vehículo ya habría sido retirado.
Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), bomberos de Emergencias de Gran Canaria y la Guardia Civil. Diferentes usuarios confirman que las colas están llegando hasta Las Palmas de Gran Canaria.
El 112 pide precaución a los conductores.
