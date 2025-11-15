Grave un hombre de 44 años por intoxicación en un incendio declarado en una vivienda de Arrecife
El fuego se originó en un apartamento de la calle Pedro Barba y los servicios de emergencia actuaron de inmediato para extinguir las llamas y asistir al afectado
Un hombre de 44 años se encuentra en estado grave tras resultar intoxicado en un incendio que se declaró en la tarde de este viernes en un apartamento situado en la calle Pedro Barba, en Arrecife. La intervención de los servicios de emergencia permitió sofocar rápidamente las llamas y evacuar al afectado al hospital.
El incidente, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, se produjo a las 18.49 horas, momento en que varias llamadas alertaron del fuego en un inmueble ubicado en la tercera planta de un edificio residencial. Desde ese instante se activaron los recursos necesarios para atender la emergencia.
Atención inmediata y estabilización del afectado
Los Bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote fueron los primeros en acceder al interior del apartamento, donde procedieron a extinguir las llamas y a ventilar el inmueble, que había quedado completamente inundado por el humo.
Mientras los bomberos aseguraban el espacio, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendía al varón afectado por una intoxicación grave, previsiblemente causada por la inhalación de humo. Tras ser estabilizado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa, donde permanece bajo atención médica especializada.
Dispositivo de seguridad en la zona
La Policía Local de Arrecife se encargó de asegurar los accesos, coordinar la circulación en la zona y colaborar con los equipos de emergencia. Además, inició las diligencias correspondientes para esclarecer el origen del incendio, que por el momento no ha sido detallado.
Actuación coordinada y rápida respuesta
La intervención conjunta de bomberos, personal sanitario y policía permitió controlar la situación en pocos minutos, evitando que las llamas se propagaran a otras viviendas del edificio. La colaboración ciudadana, a través de los avisos al 1-1-2, también resultó determinante para activar con rapidez el dispositivo de emergencia.
