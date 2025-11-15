Persecución policial en Gran Canaria: Un ladrón se da a la fuga en Agüimes tras robar un coche en la capital

Robó un coche en Las Palmas de Gran Canaria, cometió un asalto en el sur de la Isla y protagonizó una persecución policial durante más de treinta minutos con la Policía Local de Agüimes, hasta que los agentes lograron interceptarlo y detenerlo.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves, momento en que los agentes pudieron dar caza al ladrón. El individuo, de 47 años y vecino de la capital, presuntamente había sustraído días antes un vehículo en la ciudad y, posteriormente, se desplazó hacia el sur de la Isla donde cometió otro robo.

Los agentes recibieron el aviso del asalto y pusieron en marcha un operativo para localizarlo. Al mismo tiempo, la Policía Local de Agüimes detectó un vehículo a gran velocidad en el municipio y, al intentar darle el alto, se dio a la fuga.

La persecución duró más de media hora por las calles de la localidad y terminó con los cristales del turismo rotos debido al impacto con los coches policiales al tratar de evadirlos. En el Cruce de Arinaga, los agentes lograron interceptarlo y detenerlo, según ha podido saber LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas. El implicado es un viejo conocido de las autoridades y cuenta con múltiples antecedentes y varios ingresos en prisión.