Apuñalado en la espalda un hombre en una reyerta en Lanzarote

Un hombre de origen magrebí resultó herido de gravedad en la madrugada de este domingo tras recibir una puñalada en la espalda durante una reyerta con arma blanca ocurrida en la calle Igualdad, en Arrecife. El suceso tuvo lugar alrededor de las 4:00 horas, según confirmaron fuentes policiales.

Pese a la gravedad de la herida, la víctima logró desplazarse unos metros hasta una vivienda cercana, donde llamó desesperadamente a la puerta. La mujer que abrió el acceso, al ver la escena, alertó de inmediato a los servicios de emergencia.

Traslado al hospital

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo equipo sanitario atendió al hombre en la vía pública antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el centro hospitalario, los profesionales médicos intervinieron de inmediato para extraer el arma blanca que permanecía incrustada en su espalda. Tras la operación, la víctima se encuentra en observación de la UVI. Su pronóstico es grave, aunque se encuentra fuera de peligro.

Investigación policial en marcha

La Policía Nacional activó a los agentes de Policía Científica, que llevaron a cabo una inspección ocular en el punto de la agresión para la recopilación de indicios. Asimismo, efectivos de la Policía Judicial de la Comisaría Local de Arrecife asumieron la investigación del caso.

Una patrulla se desplazó también al hospital para recoger el arma blanca extraída durante la operación, con el objetivo de analizarla en busca de huellas u otras pruebas que permitan identificar al autor o autores de la agresión. Por el momento, no se han practicado detenciones.