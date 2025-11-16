Un motorista de 35 años resulta herido moderado tras una caída en Las Palmas de Gran Canaria

Un motorista de 35 años resultó herido este domingo 16 de noviembre tras una caída sufrida en la calle Arquitecto Manuel León Falcón, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. El accidente se registró a las 14:07 horas, momento en que el CECOES 1-1-2 recibió la alerta.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó una ambulancia de soporte vital básico, cuyo personal asistió al afectado, que presentaba policontusiones de carácter moderado, y lo trasladó al Hospital Universitario San Roque.

La Policía Local realizó el atestado y colaboró con los recursos de emergencia.