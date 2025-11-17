Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizan a 6 hombres magrebíes en una patera cerca de Maspalomas

La Salvamar Macondo los recogió y lleva en remolque su embarcación

Vista general del puerto de Arguineguín.

Vista general del puerto de Arguineguín. / LP/DLP

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha localizado una patera con seis hombres de origen magrebí a bordo a unos 15 kilómetros al sureste de Maspalomas (Gran Canaria).

Según ha informado la sociedad estatal, todos ellos han embarcado en la Salvamar Macondo, que lleva además a remolque su embarcación.

Las asistencias sanitarias esperan su llegada en el puerto de Arguineguín sobre las 11.40 horas (hora canaria).

