Localizan a 6 hombres magrebíes en una patera cerca de Maspalomas
La Salvamar Macondo los recogió y lleva en remolque su embarcación
Las Palmas de Gran Canaria
Salvamento Marítimo ha localizado una patera con seis hombres de origen magrebí a bordo a unos 15 kilómetros al sureste de Maspalomas (Gran Canaria).
Según ha informado la sociedad estatal, todos ellos han embarcado en la Salvamar Macondo, que lleva además a remolque su embarcación.
Las asistencias sanitarias esperan su llegada en el puerto de Arguineguín sobre las 11.40 horas (hora canaria).
