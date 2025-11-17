Una menor de 8 años, grave tras ser atropellada en Las Palmas de Gran Canaria
La víctima presentaba un traumatismo facial grave y fue trasladada al Hospital Universitario Materno Infantil
Una menor de 8 años ha resultado gravemente herida en un atropello ocurrido la tarde del lunes en la Avenida de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria. El incidente se produjo a las 19:26 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió la alerta.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó de inmediato los recursos necesarios, enviando una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico al lugar. Al llegar, los sanitarios atendieron a la menor, que presentaba un traumatismo facial grave. Tras la asistencia inicial, fue trasladada al Hospital Universitario Materno Infantil.
Por su parte, la Policía Local se encargó de las diligencias pertinentes para esclarecer las circunstancias del atropello.
