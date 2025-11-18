Accidente entre un coche y una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

La Avenida Juan Carlos I, una de las principales vías de Las Palmas de Gran Canaria, fue escenario este lunes de un accidente de tráfico que involucró a una guagua y dejó al menos un herido. El siniestro generó una rápida respuesta por parte de los equipos de emergencia, que se desplegaron en la zona para atender al afectado y restablecer la circulación.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) fue el primero en intervenir tras recibirse el aviso del siniestro vial. Una ambulancia medicalizada se desplazó rápidamente hasta el lugar del accidente para asistir al lesionado. Según fuentes oficiales, la persona herida fue estabilizada en el lugar antes de ser trasladada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde quedó ingresada para valoración médica y tratamiento especializado.

La intervención del SUC fue clave para asegurar una atención sanitaria rápida y eficaz, en un punto de la ciudad con alto flujo de tráfico y gran presencia de viandantes durante la jornada.

Colaboración de la Policía Local y Bomberos de Las Palmas

Junto al personal sanitario, actuaron también efectivos de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, encargados de asegurar la escena, desviar el tráfico y colaborar con la reconstrucción de los hechos. Su presencia resultó esencial para facilitar el trabajo de los equipos médicos y garantizar la seguridad en la zona del incidente.

Asimismo, miembros del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento capitalino se trasladaron al lugar para participar en las tareas de prevención y apoyo logístico.