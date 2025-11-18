Choque frontal entre dos furgonetas a la salida de los túneles de Mogán deja varios heridos, entre ellos un niño
El accidente ocurrió sobre las 22:00 horas de este domingo, cuando un vehículo invadió el carril contrario. Servicios sanitarios y equipos de emergencia actuaron en la zona
Un grave accidente de tráfico registrado sobre las 22:00 horas de la noche del domingo, a pocos kilómetros de la salida de los túneles en dirección al pueblo de Mogán, dejó varias personas heridas, entre ellas un niño pequeño que viajaba con su madre en una de las furgonetas implicadas.
Según los primeros datos, una de las furgonetas invadió el carril contrario, lo que provocó un impacto frontal con el otro vehículo.
Asistencia a los heridos
Los heridos fueron atendidos de inmediato por equipos sanitarios, que evaluaron y estabilizaron a los ocupantes de ambos vehículos. Aunque no han trascendido detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones, fuentes presentes en el lugar confirman que la prioridad fue la atención del menor y de la conductora afectada.
Dispositivo de emergencia en la GC-500
Hasta la zona acudieron Bomberos del Consorcio de Gran Canaria, quienes aseguraron el área del siniestro y colaboraron en la limpieza y acondicionamiento de la vía para recuperar la circulación.
También intervinieron agentes de la Guardia Civil, Policía Local y miembros de Protección Civil, coordinando el tráfico y garantizando la seguridad de los conductores durante la intervención.
- La concejala Inmaculada Medina dimite tras su imputación en el caso Valka
- Aemet prevé más nubosidad y lluvias en el norte de Canarias mientras la borrasca Claudia se aleja del país
- Raúl Lizoain acude al confesionario: 'La UD Las Palmas me llamó para volver, pero no cuajó; soy muy feliz en Albacete
- La quinta despedida de Viera de la UD Las Palmas es la definitiva: empresario, entrenador y subir al Arucas
- Inmaculada Medina, sobre su dimisión: 'Es lo que debemos hacer los responsables públicos en situaciones como esta
- Mika Mármol se aleja de la UD Las Palmas: recibe propuestas tentadoras de Primera e Italia
- Llega el pickleball: Las Palmas de Gran Canaria crea el primer espacio deportivo municipal de Canarias con cuatro pistas de este deporte
- Las 89 facturas que vinculan a la concejala Inmaculada Medina con el ‘caso Valka’