Choque frontal entre dos furgonetas a la salida de los túneles de Mogán deja varios heridos, entre ellos un niño

Un grave accidente de tráfico registrado sobre las 22:00 horas de la noche del domingo, a pocos kilómetros de la salida de los túneles en dirección al pueblo de Mogán, dejó varias personas heridas, entre ellas un niño pequeño que viajaba con su madre en una de las furgonetas implicadas.

Según los primeros datos, una de las furgonetas invadió el carril contrario, lo que provocó un impacto frontal con el otro vehículo.

Asistencia a los heridos

Los heridos fueron atendidos de inmediato por equipos sanitarios, que evaluaron y estabilizaron a los ocupantes de ambos vehículos. Aunque no han trascendido detalles oficiales sobre la gravedad de las lesiones, fuentes presentes en el lugar confirman que la prioridad fue la atención del menor y de la conductora afectada.

Así quedaron los dos vehículos / LP/DLP

Dispositivo de emergencia en la GC-500

Hasta la zona acudieron Bomberos del Consorcio de Gran Canaria, quienes aseguraron el área del siniestro y colaboraron en la limpieza y acondicionamiento de la vía para recuperar la circulación.

También intervinieron agentes de la Guardia Civil, Policía Local y miembros de Protección Civil, coordinando el tráfico y garantizando la seguridad de los conductores durante la intervención.