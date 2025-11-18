Detenido en Gran Canaria el narcotraficante más buscado de Noruega

En el marco de la Operación FUGITIVOS 2025 OEDE, y tras una investigación desarrollada por el Grupo 1 de UDYCO Las Palmas, en coordinación con el Grupo 1 de Fugitivos de la CGPJ y con la “Politi” noruega, se ha procedido a la detención del Fugitivo Número 1 de Noruega en territorio español.

El reclamado, T.H., de 53 años y nacionalidad noruega, era buscado por una Orden Europea de Detención y Entrega emitida en 2021, tras ser condenado por las autoridades judiciales noruegas a 10 años de prisión por un delito de tráfico de drogas agravado. Según la sentencia, participó en una operación de narcotráfico por vía marítima en la que se incautaron importantes cantidades de cocaína, MDMA y hachís.

El pasado 1 de octubre, esta Jefatura Superior recibió la solicitud de colaboración por parte de las autoridades noruegas, destacando la alta peligrosidad del fugitivo y su relevancia en la criminalidad organizada de aquel país. A partir de ese momento se inició una investigación conjunta quese extendió durante cinco semanas, con amplias comprobaciones en bases de datos, vigilancias discretas y consultas a fuentes abiertas y sobre el terreno.

El fugitivo había fijado su base en el sur de Gran Canaria, donde podía pasar desapercibido entre los numerosos turistas procedentes de países nórdicos. Se desplazaba utilizando documentación falsa, evitando aparecer en registros oficiales y empleando una red de contactos que le hacía llegar dinero tanto en efectivo como mediante transferencias cruzadas, con el fin de ocultar sus movimientos y borrar el rastro de envíos pecuniarios.

Pese a sus medidas para permanecer oculto, el pasado 12 de noviembre fue localizado en una vivienda de alquiler del municipio de Mogán, donde fue identificado y detenido por los actuantes, que extremaron las medidas de seguridad dada su peligrosidad reiterada.

El pasado jueves 13 de noviembre, el arrestado pasó a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que será el encargado de materializar su entrega a las autoridades de Noruega, siguiendo los cauces de cooperación judicial internacional.