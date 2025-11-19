Un ciclista en estado grave tras sufrir una caída en Lanzarote
El afectado fue trasladado al hospital Doctor José Molina Orosa
Un ciclista de 59 años resultó gravemente herido tras sufrir una caída en la mañana de este martes, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo cuando el 112 recibió una alerta que avisaba de un ciclista caído en la Calle Los Zarapicos, en el municipio de Teguise. De inmediato, el CECOES activó los recursos de emergencia necesarios.
Efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudieron al lugar con una ambulancia medicalizada, atendieron al afectado y procedieron a su estabilización, ya que presentaba diversos traumatismos de carácter grave. Tras la valoración inicial, fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Por su parte, agentes de la Policía Local intervinieron en la zona y se hicieron cargo de las diligencias relacionadas con el suceso.
- Ni Alsacia ni Budapest: el mercadillo navideño más bonito está en Las Palmas de Gran Canaria
- El Sueldazo de la ONCE deja 1,5 millones en Gran Canaria
- La tasa de basuras de Las Palmas de Gran Canaria acaba en los juzgados
- Martes lluvioso en el norte de Gran Canaria
- Inmaculada Medina, sobre su dimisión: 'Es lo que debemos hacer los responsables públicos en situaciones como esta
- Unas turistas pierden su equipaje al abrirse el maletero de una guagua de Global en Las Palmas de Gran Canaria
- La concejala Inmaculada Medina dimite tras su imputación en el caso Valka
- Detenido en Gran Canaria el narcotraficante más buscado de Noruega