Un ciclista en estado grave tras sufrir una caída en Lanzarote

Un ciclista de 59 años resultó gravemente herido tras sufrir una caída en la mañana de este martes, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El incidente se produjo cuando el 112 recibió una alerta que avisaba de un ciclista caído en la Calle Los Zarapicos, en el municipio de Teguise. De inmediato, el CECOES activó los recursos de emergencia necesarios.

Efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudieron al lugar con una ambulancia medicalizada, atendieron al afectado y procedieron a su estabilización, ya que presentaba diversos traumatismos de carácter grave. Tras la valoración inicial, fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por su parte, agentes de la Policía Local intervinieron en la zona y se hicieron cargo de las diligencias relacionadas con el suceso.