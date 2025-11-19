Un coche se estrella contra una señal en la rotonda de Las Brujas

El susto fue considerable, pero por suerte no hubo heridos. A primera hora de la tarde de este martes, un coche gris terminó empotrado contra una señal de tráfico en la rotonda de Las Brujas, situada en Las Palmas de Gran Canaria. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para activar los airbags del vehículo, aunque el conductor no sufrió lesiones aparentes.

El accidente provocó únicamente daños materiales, tanto en el vehículo como en la señal de tráfico ubicada en la isleta central de la rotonda, justo en la salida que conduce hacia Barranco Seco, una zona con gran tránsito de vehículos a lo largo del día.

Testigos en la zona relataron cómo el coche, por razones aún desconocidas, perdió el control en uno de los accesos de la rotonda y terminó invadiendo la isleta. Fue entonces cuando impactó de lleno contra una señal de tráfico vertical que indicaba la dirección hacia Barranco Seco.

A raíz del golpe, el sistema de seguridad del coche se activó correctamente, desplegando los airbags delanteros, lo que evitó posibles lesiones en el conductor. No hubo necesidad de asistencia médica, según confirmaron las autoridades presentes.

Intervención de la Guardia Civil y operarios del Cabildo

Al lugar del incidente se desplazaron inmediatamente efectivos del Grupo de Tráfico de la Guardia Civil, encargados de asegurar la zona y levantar el correspondiente atestado. También acudieron operarios del servicio de conservación de carreteras del Cabildo de Gran Canaria, quienes se encargaron de la retirada de restos y de revisar el estado de la señal dañada.