Motorista detenido en Guanarteme tras circular en sentido contrario, huir de la Policía y conducir sin permiso

Un motorista fue detenido anoche en el barrio de Guanarteme después de ser sorprendido por una patrulla de la UE-GOIA circulando en sentido contrario, según informó la propia unidad policial. Al recibir la orden de detenerse, el conductor se dio a la fuga, iniciándose una persecución por varias calles de la zona.

Minutos después, y gracias al apoyo de agentes de la UNE, el individuo fue interceptado y reducido. La Policía Local confirmó su arresto por un delito de conducción temeraria, así como por resistencia a la autoridad durante la intervención.

Además, tras las comprobaciones pertinentes, los agentes verificaron que el motorista carecía de permiso de conducir, lo que agrava las infracciones cometidas. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias. El vehículo quedó inmovilizado a disposición de la autoridad.