Roba una cámara de 1.000 euros en pleno Triana y acaba detenido minutos después por la Policía Local
La rápida actuación de los agentes permitió recuperar el equipo fotográfico sustraído de la terraza de un restaurante en la calle Cano, una de las zonas más transitadas de Las Palmas de Gran Canaria
Un robo a plena luz del día, en una de las zonas más concurridas de Las Palmas de Gran Canaria, terminó con un arresto casi inmediato. La Policía Local detuvo este martes a un hombre acusado de sustraer una cámara de fotos valorada en más de 1.000 euros de la terraza de un restaurante en la calle Cano, en el corazón del barrio de Triana.
El incidente ocurrió en un entorno peatonal repleto de comercios, cafeterías y actividad constante. Pero ni la visibilidad ni la afluencia de personas disuadieron al presunto ladrón, que aprovechó un descuido para hacerse con el equipo fotográfico y darse a la fuga.
La víctima del robo no tardó en dar la voz de alarma. La denuncia movilizó de inmediato a los agentes de la Unidad Territorial de Barrios, que ya patrullaban por la zona. Gracias a la descripción y la colaboración ciudadana, el sospechoso fue localizado pocos minutos después en la calle Triana, a escasos metros del lugar del robo.
El hombre fue detenido en el acto y trasladado a dependencias policiales. El equipo fotográfico, según confirmaron fuentes municipales, pudo ser recuperado y devuelto a su propietario.
