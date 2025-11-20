Herido un hombre tras sufrir un atropello en Lanzarote
El afectado fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa al sufrir un traumatismo
Santa Cruz de Tenerife
Un hombre, de 59 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir un atropello en Tías (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles en la calle Timanfaya de Tías y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, al llegar a la zona, comprobó que el afectado presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.
En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.
