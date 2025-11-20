Violenta paliza a una menor por otros adolescentes en La Palma
La Fiscalía actúa de oficio para aclarar lo ocurrido, después de que los padres de la víctima no hayan presentado denuncia
Una menor de edad sufrió una violenta agresión por parte de otros adolescentes en la isla de La Palma a finales del mes de octubre.
Los hechos que aún se investigan ocurrieron el pasado 23 de octubre en el entorno de la zona portuaria de contenedores en el municipio de Santa Cruz de La Palma.
La afectada no sólo sufrió insultos y provocaciones por parte de un grupo numeroso de adolescentes de edades similares, sino que, después, fue tirada al suelo y recibió patadas, puñetazos o tirones de pelo.
Los golpes se pueden ver en un vídeo que ha sido divulgado por las redes sociales en las últimas semanas.
Buena parte de las agresiones fueron propinadas por otras chicas que rodeaban a la víctima, mientras que el resto de las jóvenes presentes en el ataque jaleaban para que las agresiones cobraran mayor intensidad.
La Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife investiga de oficio los hechos, según los testimonios consultados.
En este sentido, explicaron fuentes autorizadas de la Policía Nacional que los presuntos autores de la paliza están plenamente identificados.
Sin embargo, hasta el momento, los padres de la víctima no han presentado denuncia ante la Comisaría de la capital palmera, a tenor de lo comentado por otras personas cercanas al caso.
