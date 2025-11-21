La Fiscalía y Educación investigan la agresión a una menor en La Palma tras la difusión del vídeo en redes

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha iniciado una investigación tras la difusión en redes sociales del vídeo en el que se observa la agresión a una menor en Santa Cruz de La Palma. Aunque el episodio violento no ocurrió dentro de un centro educativo, Educación ha decidido revisar si alguna de las jóvenes implicadas ha protagonizado situaciones similares en su entorno escolar.

Desde la Consejería explican que el procedimiento es similar al que se aplicó hace unos días ante otro incidente ocurrido en el sur de Gran Canaria. Según detallan, una inspectora educativa ya está analizando si el caso podría estar relacionado con un posible episodio de acoso escolar, si existen antecedentes entre las jóvenes implicadas o si se trata de un conflicto puntual ocurrido en la vía pública.

La Consejería subraya que, aunque no tiene competencias cuando los hechos se producen fuera del ámbito escolar, considera necesario intervenir con los centros y las familias para reforzar la prevención y trabajar con los menores implicados. Además, recuerda que la grabación y difusión de agresiones puede constituir un delito, y que estas conductas requieren una respuesta educativa coordinada con otros organismos.

La Fiscalía de Menores actúa de oficio

Paralelamente, la Fiscalía de Menores ha abierto una investigación de oficio para aclarar lo ocurrido, ya que los padres de la víctima no han presentado denuncia. El Ministerio Público analiza el contenido de las imágenes y recaba información sobre la autoría, la participación de cada joven y el posible impacto de los hechos en la menor agredida.

El ataque, ocurrido a finales del pasado mes de octubre, fue grabado por varios testigos, algunos de los cuales también aparecen participando activamente en la agresión. Esas imágenes fueron difundidas posteriormente a través de distintos perfiles en redes sociales, lo que ha acelerado la intervención institucional.

Gran violencia

En el vídeo se muestran imágenes de gran violencia. Varias adolescentes rodean a la menor y le propinan puñetazos, patadas y tirones de pelo. En un momento, la víctima cae al suelo y solo puede cubrirse la cara para intentar evitar nuevos impactos.

El ataque va acompañado de insultos graves y amenazas. Además, se escucha a otros jóvenes animando para que continúen las agresiones: "Dale, dale, dale…”, "pero denle bien".