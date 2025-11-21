La Fiscalía de Menores y Educación estudian el origen de la agresión a una menor en La Palma

La Fiscalía de Menores y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias unen sus fuerzas para tratar de aclarar la paliza que recibió a finales del pasado mes de octubre una menor en la zona portuaria de Santa Cruz de La Palma.

La violencia que se aprecia en el vídeo difundido a través de las redes sociales ha obligado a cerrar un círculo en torno a una investigación que iniciaron funcionarios especializados en este tipo de delitos del Cuerpo Nacional de Policía.

Las tres partes ya tienen identificadas a la agresora y a la víctima, así como otros adolescentes que también participaron en el brutal ataque.

Las imágenes han generado un impacto de gran calado en la dirección del instituto en el que estudian la agresora y la golpeada; también en el centro básico de Formación Profesional, ubicado en el mismo entorno educativo y donde van a clase otros implicados, para determinar las causas que desencadenaron que la joven que fue arrojada al suelo recibiera múltiples patadas, puñetazos y tirones de pelo sin que se pudiera defender.

Incitación a la violencia

Otro de los datos que llama la atención de los investigadores es que nadie saliera en su defensa, sino que jalearan a los agresores para que incrementaran la intensidad de sus golpes.

La funcionaria de la Consejería de Educación que se desplazó al instituto en el que están matriculadas las jóvenes fue informada por parte de la dirección de que no tenían constancia de que se hubieran producido hechos de esta gravedad con anterioridad, al menos en las instalaciones educativas, y que tampoco se activó el protocolo de acoso por una conducta sospechosa.

De hecho, según los datos a los que ha tenido acceso este medio de comunicación, antes de que se conociera la noticia no existía ninguna denuncia en dependencias policiales por parte de los familiares de la menor que sufrió el linchamiento.

Seguimiento de los móviles

Al margen de la gravedad de los insultos y los golpes que recibió la víctima, una de las cosas que más llama la atención a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que tratan de aclarar lo sucedido es la impunidad con la que los jóvenes tomaron las imágenes y, a continuación, las viralizaron en las redes sociales.

Para tratar de crear conciencia sobre este asunto, policías de la Comisaría de Santa Cruz de La Palma tienen previsto impartir unas charlas en los centros educativos para poner en conocimiento de los alumnos la actividad delictiva que se ha cometido y que en este caso en concreto tendrá que ser resuelta a partir de los informes que emita la Fiscalía de Menores.