Vuelco de una falúa en el Puerto de las Palmas

Una de las embarcaciones de remolque de la empresa Boluda volcó en la mañana de este sábado cuando realizaba maniobras para salir de las instalaciones de Repnaval del Puerto de Las Palmas.

Se trata de una de las falúas que se encargan de remolcar a los pequeños barcos pesqueros y que se denominan 'quijotes'. En este caso, el nombre que recibe la embarcación es Quijote 1

Por el momento no han trascendido los motivos para el vuelco pero todas las personas que iban a bordo pudieron salir por su propio pie de la embarcación que solo se viró en el agua.

En cuanto a la embarcación de la empresa Boluda, será remolcada y elevada con una grúa hasta tierra firme.