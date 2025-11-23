Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atropellan a dos personas en Gran Canaria

El conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia realizada tras el incidente

Los recursos de emergencia en el lugar de los hechos

Laura de Pablo

Las Palmas de Gran Canaria

Atropello a dos personas en la mañana de este domingo, a las 9:17 horas, en la calle Juan Manuel Durán. En concreto, se trata de un hombre y una mujer que fueron atropellados cuando cruzaban el paso de peatones.

Fueron trasladados al Hospital Perpetuo Socorro.

Las pruebas de alcoholemia realizadas al conductor de vehículo dieron negativo.

