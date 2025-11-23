Atropellan a dos personas en Gran Canaria
El conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia realizada tras el incidente
Las Palmas de Gran Canaria
Atropello a dos personas en la mañana de este domingo, a las 9:17 horas, en la calle Juan Manuel Durán. En concreto, se trata de un hombre y una mujer que fueron atropellados cuando cruzaban el paso de peatones.
Fueron trasladados al Hospital Perpetuo Socorro.
Las pruebas de alcoholemia realizadas al conductor de vehículo dieron negativo.
