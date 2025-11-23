Proponen incorporar policías en colegios e institutos de Canarias para frenar el acoso escolar

¿Debería haber una figura policial dentro de los centros educativos? Esa es la propuesta que ha lanzado la Asociación de Técnicos y Asesores en Seguridad Ciudadana (ASECC) al Ministerio de Educación, con el objetivo de reforzar la seguridad en colegios e institutos ante el aumento del acoso escolar y otros conflictos que afectan a alumnos, docentes y familias.

Creada en Canarias en 2007, la ASECC advierte que el acoso en las aulas ha dejado de ser algo puntual. Cada vez son más los casos graves que provocan consecuencias emocionales duraderas, e incluso desenlaces fatales. Para hacer frente a esta realidad, la asociación plantea la creación del delegado de seguridad escolar, una figura policial con funciones preventivas y de mediación dentro de los centros educativos.

Una respuesta a situaciones que superan lo académico

“El profesorado está formado para enseñar, no para actuar como policías en las aulas”, explica Alejandro Santana, presidente de ASECC, en un comunicado. Y es que, según denuncian desde la asociación, cada vez se dan más situaciones que sobrepasan lo disciplinario y entran directamente en el terreno penal: agresiones, amenazas, coacciones o incluso delitos que no se detectan a tiempo.

Frente a esto, ASECC propone un perfil con formación específica para detectar riesgos, intervenir ante posibles delitos o infracciones y servir de apoyo al profesorado, que muchas veces se siente desbordado por situaciones que no está capacitado para gestionar.