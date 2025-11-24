Una mujer apuñala a su vecina en La Aldea de San Nicolás
La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de una mujer ocurrido la tarde de este lunes en La Aldea de San Nicolás. El ataque se desató tras una discusión entre dos mujeres, vecinas de la localidad y terminó con la agresión por arma blanca. La víctima fue trasladada al Negrín con varias heridas, aunque ingresó con pronóstico estable y, en principio, no se teme por su vida.
A la zona, en Los Espinos, acudieron agentes de la Policía Local, personal del SUC y Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.
