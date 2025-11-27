Detenida una persona por un robo con violencia e intimidación con arma blanca en Cruce de Arinaga

La Guardia Civil de Agüimes procedió a la detención inmediata de un individuo como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación y apuntamiento, tras una agresión producida con arma blanca en el Cruce de Arinaga, dentro del término municipal de Agüimes.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 6 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 03:50 horas, cuando una patrulla de la Guardia Civil encontró a la víctima tendida en el suelo en la parada de taxi del lugar, presentando una herida sangrante en el brazo izquierdo causada por un objeto punzante.

Tras este hallazgo, la víctima relató que fue abordada por un individuo que, con la intención de sustraerle el teléfono móvil, sacó un cuchillo para apuñalarle en el cuello. No obstante, logró bloquear el ataque con el brazo, resultando herida de tres centímetros en su parte superior. Debido a la gravedad y abundante pérdida de sangre, fue atendida en el lugar por personal médico y trasladada urgentemente al Centro Hospitalario Doctor Negrín, donde se le aplicaron tres puntos de sutura y se confirmó la naturaleza punzante de la lesión.

Cabe destacar que, más allá del daño físico visible, la víctima manifestó síntomas de ansiedad y palidez, reflejando el impacto emocional sufrido. Este estado fue documentado en los informes sanitarios, por lo que se determinó un seguimiento médico posterior en un hospital de referencia para completar su evaluación clínica, evidenciando el alto grado de afectación psicológica causada por la agresión.

El suceso pone de manifiesto la extrema peligrosidad que entrañan los delitos de robo con violencia e intimidación cuando se emplea un arma blanca, especialmente cuando el objetivo es un bien material de escasa entidad, en este caso un teléfono móvil. La utilización de un cuchillo y la amenaza en zonas vitales como el cuello constituyen una escalada de violencia desproporcionada que pone en grave riesgo la vida de la víctima.

La rápida y coordinada respuesta de la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Agüimes, permitió que tras recibir la alerta en la Central Operativa de Servicio se desplegara un operativo eficaz para la identificación y detención del presunto autor en las inmediaciones del hecho.

Actualmente, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Agüimes continúa con las diligencias para esclarecer completamente los hechos, sin descartar nuevas detenciones, y las actuaciones han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Telde para su debido trámite judicial.