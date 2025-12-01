Una menor de cuatro años es trasladada muy grave tras ahogarse en Lago Taurito, al sur de Gran Canaria
Fue recuperada por los efectivos del Servicio de Urgencias Canario en Lago Taurito y trasladada en helicóptero medicalizado al Hospital Materno Infantil
Una menor de cuatro años ha sido trasladada de manera urgente a un centro hospitalario tras ahogarse en Lago Taurito, en el municipio de Mogán. Ocurrió durante la mañana de este lunes, cuando los socorristas del complejo de piscinas se lanzaron a sacarla de agua y hacerle las primeras maniobras de reanimación básicas.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta y activaba a los medios de emergencias. Una ambulancia medicalizada llegó al complejo y miembros del Servicio de Urgencias Canario le practicaron a la niña las maniobras avanzadas de reanimación, recuperando a la menor y llevándola hasta un helicóptero medicalizado del SUC.
Este trasladó a la afectada hasta al Hospital Doctor Negrín, para luego llevarla de urgencia al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. La menor se encuentra en estado muy grave. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de seguridad para ayudar en todo lo posible.
Es el segundo caso este año de una menor ahogada en el complejo de piscinas. El pasado mes de abril, una menor que iba a cumplir tres años perdía la vida tras ahogarse en Lago Taurito. La misma se encontraba con la abuela disfrutando de un día festivo, pero la perdió de vista un momento y cuando se dieron cuenta estaba dentro del agua.
