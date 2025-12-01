Una mujer resulta intoxicada por humo en el incendio de una vivienda en Telde
Los servicios de emergencia la evacuaron del inmueble y la trasladaron al Hospital Insular con una intoxicación de carácter moderado
Una mujer de 36 años resultó afectada este lunes en un incendio declarado en la cocina de una vivienda situada en la calle Río Segura, en Telde, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112. El fuego se declaró a las 17.01 horas y generó una importante acumulación de humo en la escalera del edificio, lo que impidió a los ocupantes abandonar el inmueble por sus propios medios.
Ante la situación, el 112 indicó a los residentes que permanecieran confinados en el segundo piso hasta la llegada de los equipos de emergencia. Agentes de la Policía Local lograron evacuar finalmente a todas las personas del interior de la vivienda.
Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria extinguieron el fuego y ventilaron el inmueble, mientras que el Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a la mujer afectada, que presentaba una intoxicación moderada por inhalación de humo. Tras ser asistida en el lugar, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Insular.
En el dispositivo también colaboró la Policía Nacional.
